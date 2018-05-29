29 мая 2018, вторник

Стало известно о первых жертвах шторма Альберто

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Шторм Альберто достиг штата Северная Каролина
Фото: NWS Birmingham via Twitter

Шторм Альберто достиг штата Северная Каролина

В результате тропического шторма Альберто, который достиг побережья США, погибли два жителя штата Северная Каролина.

В результате сильного ветра одно из деревьев упало на автомобиль, в котором находились двое пассажиров, передает NBC.

Ранее сообщалось, что на штат Флорида обрушился субтропический шторм Альберто.

Максимальная скорость ветра составляет порядка 72 км/ч.

Напомним также, что 26 мая власти трех американских штатов Алабама, Флорида и Миссисипи объявили о введении чрезвычайного положения в связи с приближающимся к побережью субтропическим ураганом Альберто.

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