Стало известно, кто заменит Джона Келли в Белом доме

"С радостью сообщаю, что глава Отдела по планированию бюджета Мик Малвейни станет новым руководителем администрации Белого дома, сменив Джона Келли, достойно служившего своей стране. Мик уже успел проделать невероятную работу в администрации", - заявил Трамп.

I am pleased to announce that Mick Mulvaney, Director of the Office of Management & Budget, will be named Acting White House Chief of Staff, replacing General John Kelly, who has served our Country with distinction. Mick has done an outstanding job while in the Administration....