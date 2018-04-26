Стало известно, когда в Армении выберут нового премьер-министра

Глава Национального собрания Армении Ара Баблоян заявил, что выборы нового премьер-министра страны состоятся 1 мая.

По его словам, для этого созвано специальное заседание парламента, сообщает Радио Свобода.

Ранее оппозиционная парламентская фракция Елк выдвинула на пост премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Вечером 25 апреля на площади Республики в Ереване прошел очередной митинг в поддержку движения Пашиняна. Он, по оценке организаторов, стал самым массовым. Его участники голосом поддержали все требования оппозиционера.

23 апреля после 11 дней акций протеста премьер-министр и экс-президент Серж Саргсян объявил о своей отставке.

Временно исполняющим обязанности премьера был назначен Карен Карапетян, соратник Саргсяна по правящей Республиканской партии Армении.

Несмотря на отставку, лидер оппозиционного движения Армении Никол Пашинян заявил, что правящая РПА хочет "воспользоваться отставкой Сержа Саргсяна и сохранить власть", и призвал к новым акциям протеста.