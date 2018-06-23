23 июня 2018, суббота

Стали известны самые дешевые и самые дорогие для жизни страны ЕС

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Самой дорогой страной Евросоюза, по статистике, является Дания
Фото: pixabay.com

Самой дорогой страной Евросоюза, по статистике, является Дания

Федеральное ведомство статистики Германии обнародовало самые дешевые и самые дорогие для жизни страны ЕС, основываясь на данных Евростата с учетом паритета покупательной способности на основе сравнительных цен.

Как сообщает DW, самой дорогой страной в Евросоюзе является Дания, где уровень цен на 41,5% выше среднеевропейского. В частности, здесь проживание в гостиницах, блюда в кафе и ресторанах стоят в полтора раза больше среднего показателя в ЕС.

К "дорогим" странам ЕС можно отнести Люксембург (уровень цен на 27% выше среднего в ЕС), Швецию (на 25%), Ирландию (на 25%), Финляндию (на 22%). Дороже Германии и соседние с ней Нидерланды и Бельгия (на 12% и 11% соответственно), а также Франция и Австрия - на девять и восемь процентов.

Еще дороже странами оказались европейские государства за пределами ЕС Исландия (66%), Швейцария (59%) и Норвегия (43%).

Самой дешевой страной Евросоюза остается Болгария, где потребитель за приобретение определенного набора товаров и услуг должен заплатить примерно половину от среднеевропейского уровня.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове