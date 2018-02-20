Стали известны подробности задержания украинок в Сербии за шпионаж

Президент Сербии Вучич заявил, что дело не является особо опасным (иллюстративное фото)

В Сербии по подозрению в шпионаже, кроме двух украинок, задержали еще шестерых иностранных граждан.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что восемь иностранцев задержали по подозрению в попытке сфотографировать и войти в военный объект без разрешения.

Комментируя данный инцидент, министр обороны Сербии Александар Вулин заявил, что "не случайно такое большое количество иностранных граждан пыталась войти в помещение, контролируемое армией Сербии".

Президент Сербии Вучич также упомянул об аресте группы иностранцев, но заявил, что их дело "не особо опасно".

Ранее сообщалось, что в Сербии арестовали двух жительниц Луганска, которые с помощью беспилотника пытались снять здание старого Генштаба. В нем сейчас размещаются Агентство военной разведки и Агентство военной безопасности Сербии.