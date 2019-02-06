Стали известны подробности смертельной железнодорожной аварии в Канаде Сегодня, 00:33 73 Цей матеріал також доступний українською Canada News Post/Twitter Поезд перевозил 120 вагонов Canada News Post/Twitter

Товарный поезд, который сошел с рельсов в канадской провинции Британская Колумбия, самостоятельно начал движение.

Об этом передает Reuters.

Сообщается, что состав стоял на месте, ожидая смены команды поезда.

Несмотря на включенные экстренные тормоза, поезд со 112 вагонами самостоятельно начал движение, что привело к гибели трех членов экипажа.

Напомним, 4 февраля в провинции Британская Колумбия в результате схода с рельсов товарного поезда погибло три человека.