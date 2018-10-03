03 октября 2018, среда

Стали известны подробности про конверты с рицином, которые отправили в Пентагон и Белый дом

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Одно из писем перехватила служба безопасности Белого дома

Одно из писем перехватила служба безопасности Белого дома

Американский телеканал CNN сообщает кому были адресованы конверты с токсичным веществом рицин, которые перехватили работники отделов безопасности Белого дома и Пентагона.

Два подозрительных письма в Пентагоне были адресованы министру обороны Джеймсу Меттису и начальнику морских операций адмиралу Джону Ричардсону.

"В почтовое отделение Пентагона в понедельник были доставлены два почтовых отправления, которые сразу дали положительный результат на наличие рицина", - сообщили в Пентагоне.

В свою очередь, представитель Белого дома отметил, что письма были обнаружены еще до того, как попали в Администрацию президента США.

Ранее сообщалось, что в Министерство обороны США были отправлены по меньшей мере две посылки, содержащие высокотоксичное вещество рицин.

 

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