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О переломном моменте для Украины

Стали известны имена украинцев, спасенных в результате крушения судна у берегов Турции

Сегодня, 22:30
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Цей матеріал також доступний українською

Украинцы находятся в больницах турецкого города Самсун

Посол Украины в Турции Андрей Сибига опубликовал в Twiiter список из семерых граждан Украины, спасенных после кораблекрушения грузового судна около берегов Турции.

На данный момент украинцы находятся в больницах турецкого города Самсун.

Ранее сообщалось, что судно с украинцами на борту перевозило уголь из российского порта Азов в Ростовской области, который часто используется для незаконного вывоза угля из части оккупированного Донбасса к портам Турции и других стран.

Напомним, четверо граждан Украины погибли в результате крушения судна в Черном море. Удалось спасти семерых из 13 членов экипажа, 11 из которых украинцы. Судно под флагом Панамы, что вышло из российского порта в Азовском море, подало сигнал бедствия примерно в 148 километрах от турецкой провинции Самсун. В МИД сообщили, что кораблекрушение произошло из-за удара волны.

Теги:   Кораблекрушение Черное море Турция

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