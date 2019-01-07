Стали известны имена украинцев, спасенных в результате крушения судна у берегов Турции
Посол Украины в Турции Андрей Сибига опубликовал в Twiiter список из семерых граждан Украины, спасенных после кораблекрушения грузового судна около берегов Турции.
На данный момент украинцы находятся в больницах турецкого города Самсун.
Список моряків, які перебувають у лікарні у Самсуні: Шевчук Станіслав— Andrii Sybiha ???????? (@andrii_sybiha) 7 января 2019 г.
Мільніченко Павло
Геращенко Олег
Ільченко Євгеній
Яценко Євген
Скачко Денис
Будко Тетяна
Ранее сообщалось, что судно с украинцами на борту перевозило уголь из российского порта Азов в Ростовской области, который часто используется для незаконного вывоза угля из части оккупированного Донбасса к портам Турции и других стран.
Напомним, четверо граждан Украины погибли в результате крушения судна в Черном море. Удалось спасти семерых из 13 членов экипажа, 11 из которых украинцы. Судно под флагом Панамы, что вышло из российского порта в Азовском море, подало сигнал бедствия примерно в 148 километрах от турецкой провинции Самсун. В МИД сообщили, что кораблекрушение произошло из-за удара волны.