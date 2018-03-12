Стала известна предварительная причина авиакатастрофы в Иране

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Все пассажиры самолета погибли
Фото: Al Jazeera English via Twitter

Все пассажиры самолета погибли

Издание ISNA сообщает, что предварительной причиной крушения турецкого самолета в Иране стало возгорание двигателя.

Также подтверждается информация, что все 11 пассажиров, которые находились на борту, погибли.

Напомним, в воскресенье, 11 марта, на западе Ирана разбился турецкий пассажирский самолет.

Частный самолет летел из Шарджи (Объединенные Арабские Эмираты) в Стамбул. Крушение произошло в провинции Чехармехаль и Бахтиария. После удара о землю воздушное судно загорелось. 

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