Стал известен восьмой претендент на пост премьер-министра Великобритании Сегодня, 14:54 68 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Hannah Mckay Тереза Мэй 7 июня она покинет пост премьер-министра REUTERS/Hannah Mckay

Восьмым претендентом на пост премьер-министра Великобритании стал министр по делам окружающей среды Майкл Гоув.

Об этом сообщает The Guardian.



«Я верю, что способен сплотить Консервативную партию, готов довести Brexit до конца и встать во главе великой страны», — сказал Гоув.

Ранее о своем намерении занять пост лидера правящей Консервативной партии и главы кабмина сообщили семь британских политиков.

Напомним, что 24 мая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о своей скорой отставке — 7 июня она покинет пост лидера Консервативной партии, а затем и главы правительства.



