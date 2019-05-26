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Стал известен восьмой претендент на пост премьер-министра Великобритании

Сегодня, 14:54
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Стал известен восьмой претендент на пост премьер-министра Великобритании - фото

REUTERS/Hannah Mckay

Тереза Мэй 7 июня она покинет пост премьер-министра

Восьмым претендентом на пост премьер-министра Великобритании стал министр по делам окружающей среды Майкл Гоув.

Об этом сообщает The Guardian.

«Я верю, что способен сплотить Консервативную партию, готов довести Brexit до конца и встать во главе великой страны», — сказал Гоув.

Ранее о своем намерении занять пост лидера правящей Консервативной партии и главы кабмина сообщили семь британских политиков.

Напомним, что 24 мая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о своей скорой отставке — 7 июня она покинет пост лидера Консервативной партии, а затем и главы правительства.


Теги:   Премьер-министр Великобритания Тереза Мэй

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