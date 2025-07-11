Маск искал в Трампе «образ отца». Глава аппарата Белого дома Сьюзан Уайлз рассказала о ссоре президента и миллиардера

В Белом доме не смогли назвать точную причину ссоры Трампа и Маска, но отметили, что оба пережили «очень неприятный разрыв». (Фото: REUTERS/Nathan Howard/File Photo)

Миллиардер Илон Маск искал в лице президента США Дональд Трамп и «отцовскую фигуру» и одно время был очень близок с его семьей, но в конце концов оба пережили «очень неприятный разрыв».

Об этом заявила глава аппарата Белого дома Сьюзен Уайлс в подкасте Pod Force One для газеты New York Post.

Чиновница согласилась с утверждением ведущей, что Маск «почти… испытывал к Дональду Трампу своего рода отцовскую привязанность», которая «неизбежно должна была в какой-то момент взорваться».

«Президент был очень, очень добр к нему, а Илон мог нам так много предложить. Он знал вещи, о которых мы не знали. Он знал людей и технологии, о которых мы не знали. Это было замечательно, когда это было замечательно, и, я думаю, имело очень тревожное окончание», — ответила Уайлс.

Как отметила глава аппарата Белого дома, ближе к концу своего пребывания в качестве специального правительственного сотрудника и главы DOGE Маск позволил себе критику дефицита бюджета США, а также активно продвигаемого президентом Трампом «большого и прекрасного закона». И с этого момента их дружба и отношения начали сходить на нет.

Как пишет NYP, в конце мая, когда Маск покидал DOGE, Трамп устроил ему дружеское прощание в Овальном кабинете и заявил, что миллиардер «всегда будет с нами и будет помогать нам».

Но уже через несколько дней Маск разразился серией яростных постов своей соцсети Х и раскритиковал пакет мер Трампа, назвав документ «отвратительной мерзостью».

Уайлс категорически отвергает утверждение, что новая враждебность Маска была вызвана завистью.

При этом как отмечает NYP, Трамп и другие республиканцы предположили, что решение Маска выступить против президента США было мотивировано сокращением налоговых льгот для сектора зеленой энергетики в эпоху Байдена в рамках «большого и прекрасного законопроекта». Маск это отрицает, хотя публично выражал недовольство подходом мегазакона к зеленой энергетике.

Уайлс также не смогла назвать точную причину ссоры Трампа и Маска.

«Я не понимаю этого. Я не знаю. Мне нравилось работать с Илоном. Я думаю, что он увлекательный человек и по-другому смотрит на мир. И я думаю, что президент, вероятно, тоже это видел. [Он — ред.] просто немного отличается от обычного человека, но, безусловно, [это — ред.] привело к нехорошему концу», — заявила чиновница.

29 мая Илон Маск объявил о своем уходе из администрации Трампа, поскольку истек срок, в течение которого миллиардер официально мог занимать должность «специального госслужащего».

Маск публично выразил недовольство масштабным законопроектом о расходах в США, который приняла Палата представителей по настоянию Трампа. В частности, он заявлял, что этот «большой красивый законопроект» противоречит целям сокращения государственных расходов.

После этого между Маском и Трампом возникла публичная перепалка со взаимными резкими обвинениями. В частности, Маск заявил, что без него Трамп «проиграл бы выборы», и обвинил президента в «неблагодарности». Трамп в ответ сказал, что «очень разочарован» Маском и что тот «сошел с ума».

5 июля Маск заявил о создании собственной политической партии под названием Американская партия (America Party). В свою очередь Трамп раскритиковал эту инициативу, заявив, что такая идея является «бессмысленной» и только запутает избирателей в США.