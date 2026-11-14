Министр транспорта США требует 50 млрд долларов на модернизацию авиационной системы после масштабного сбоя

Министр транспорта США Шон Даффи призвал Конгресс выделить 50 млрд долларов на модернизацию устаревшей системы управления воздушным движением после масштабного сбоя, который привел к приостановке вылетов по всей стране.

Об этом он заявил во время брифинга в Белом доме 14 ноября, сообщает ABC News.

«Это чрезвычайная ситуация. Я хочу, чтобы Конгресс предоставил нам экстренное финансирование. Это вопрос, который должен объединить обе партии. Это вопрос, касающийся всей Америки. Я хочу 50 миллиардов долларов», — заявил Даффи.

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Министр пояснил, что причиной сбоя стали проблемы с устаревшей телекоммуникационной инфраструктурой. По его словам, коммутаторы и маршрутизаторы оказались перегружены данными и начали передавать противоречивую информацию. Из-за нестабильной работы радарных систем и связи FAA приняло решение приостановить вылеты.

«Наши коммутаторы и маршрутизаторы фактически перегрузились данными и начали выдавать нам противоречивую информацию. Именно поэтому мы отключили систему», — пояснил Даффи.

Он подчеркнул, что без полной модернизации инфраструктуры риск повторения подобных сбоев сохранится. По его словам, новое оборудование, которое уже было установлено, во время инцидента из строя не вышло.

Несмотря на отмену общенационального запрета на вылеты, восстановление авиасообщения потребует времени. Авиакомпаниям необходимо вернуть самолеты и экипажи к обычному графику, поэтому задержки и отмены рейсов могут продолжаться.

13 ноября FAA приостановило вылеты самолетов по всей территории США из соображений безопасности из-за сбоя в системе связи управления воздушным движением.

По сообщениям СМИ, проблемы могли быть связаны с сетевыми маршрутизаторами. Впоследствии FAA отменило запрет на вылеты, однако сбой привел к задержке и отмене тысяч рейсов.