Первая женщина на этом посту. Заместительница Блинкена уходит в отставку 12 мая, 21:03 Венди Шерман стала первой женщиной, занявшей пост первой заместительныцы госсекретаря США (Фото:REUTERS/Raquel Cunha)

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, занимавшая этот пост с 2021 года, уходит в отставку.

«С глубокой признательностью я благодарю Венди Р. Шерман за ее службу Министерству и американскому народу в качестве заместителя госсекретаря», — передает заявление Госсекретаря Энтони Блинкена CNN.

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По данным источников канала Шерман покинет свой пост этим летом.

«Венди помогла нам возглавить работу в Индо-Тихоокеанском регионе, регионе, где будет написана история XXI-го века», — сказал Блинкен, комментируя ее отставку.

Также, по его словам, она играла центральную роль в разработке и реализации единого ответа с союзниками в Европе и Азии для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

В январе 2023 года Венди Шерман приезжала в Киев и встречалась с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Источники CNN говорят, что пока неясно, кто заменит Шерман на ее посту.

Сенат утвердил Шерман на посту первой заместительницы госсекретаря в апреле 2021 года. Она была первой женщиной, занявшей этот пост.

