США закупят у Южной Кореи оружие для Украины на миллиарды долларов — СМИ

29 сентября, 19:02
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Флаг Южной Кореи (Фото:manseok_Kim / pixabay)

Флаг Южной Кореи (Фото:manseok_Kim / pixabay)

США планируют закупить у Южной Кореи оружие для Украины, общая стоимость которого достигает почти 3 миллиардов долларов, сообщает iDnes. Поставлять его хотят при посредничестве Чехии.

«Боевые действия на востоке Украины продолжаются, и атакованная страна нуждается в новых поставках оружия для контрнаступления. В одной из самых крупных завершающихся сейчас поставок ключевую роль играет Чехия. Именно здесь был согласован план доставки оружия в Украину», — утверждают источники издания.

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По информации iDnes, США намерены купить ракетные установки и боеприпасы южнокорейского производства, стоимость которых равна 75 млрд чешских крон (почти 3 млрд долларов).

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При этом отмечается, что прежде всего речь идет о ПЗРК Chiron, которые эффективны против низколетающих целей, таких как вертолеты и БПЛА.

В Министерстве обороны Чехии пока отказываются комментировать слухи о планах США по новым поставкам оружия для Украины.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   США Чехия Российская агрессия Южная Корея Вооружение Военная помощь Война России против Украины

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