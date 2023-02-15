США заключили контракты на производство боеприпасов на более чем полмиллиарда долларов 15 февраля, 03:10 Украинские военные ведут огонь по российским оккупантам (Фото:Генштаб ВСУ)

Американская армия заключила контрактов на 522 миллиона долларов с компаниями, которые будут производить снаряды для ВСУ.

Об этом сообщает Радио Свобода.

В частности, контракты заключены с компаниями Northrop Grumman Systems и Global Military Products из-за опасений, что украинские военные быстро используют боеприпасы.

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Поставки новых снарядов намечены на начало марта. Контракты финансируются за счет Инициативы поддержки безопасности Украины Пентагона.

Ранее The New York Times сообщал, что небольшие страны-члены НАТО исчерпали свой потенциал по поставкам оружия Украине. По данным издания, страны НАТО обсуждают инвестиции в старые заводы в Чехии, Словакии и Болгарии, чтобы возобновить производство советских снарядов для украинского артиллерийского арсенала.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее призвал страны Альянса нарастить производство вооружения для поддержки Украины, поскольку НАТО исчерпала большую часть запасов оружия и боеприпасов.