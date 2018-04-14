США выведут на орбиту военный спутник – видеотрансляция

Сегодня ночью ровно в 2:13 планируется запустить ракету РН Atlas V со спутником AFSPC-11 с космодрома на Мысе Канаверал, США. Об этом сообщаетcя на сайте компании ULA, которая производит космическую технику.

При благоприятных погодных условиях запуск состоится 15 апреля ровно в 02:13 по киевскому времени и продлится около двух часов.

Это будет 77-й запуск ракеты Atlas V. Данная миссия будет для ULA 127 с момента основания компании в декабре 2006 года.

Трансляция запуска начнется 15 апреля в 02:00 по Киеву.