В Госдепе подтвердили выход США из ЮНЕСКО

Пресс-секретарь Государственного департамента Тэмми Брюс подтвердила информацию о решении Соединенных Штатов выйти из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Об этом она заявила во вторник, 22 июля, в соцсети X.

Брюс пояснила, что, по мнению Вашингтона, ЮНЕСКО, как и многие другие учреждения ООН, отклонилась от своей основополагающей миссии.

«В будущем участие США в международных организациях должно сделать Америку более безопасной, сильной и процветающей», — отметила Брюс.

Реклама

Ранее New York Post сообщила, что США повторно выходят из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.

Президент Дональд Трамп объяснил это решение «антиамериканской и антиизраильской политикой» организации.

В феврале 2025 года Трамп распорядился провести 90-дневный аудит участия США в ЮНЕСКО с акцентом на выявление случаев антисемитизма.

По итогам проверки, в Белом доме заявили о несогласии с политикой организации в отношении инклюзии, расового равенства и гендерной трансформации.

В качестве примера приводят антирасистские инициативы ЮНЕСКО, гендерные проекты вроде MEN’talities в 2024 году, а также отчет о роли видеоигр в формировании антидискриминационного поведения.

Отдельно в администрации упоминают о «антиизраильской политике» ЮНЕСКО, в частности признание еврейских святынь «палестинским наследием» и осуждение действий Израиля в секторе Газа без критики действий ХАМАС.

Это не первый выход США из ЮНЕСКО. В 2017 году Трамп уже инициировал выход, также обвиняя организацию в предвзятости против Израиля. В 2023-м президент Джо Байден вернул страну в организацию, аргументируя это необходимостью противодействовать влиянию Китая.

Теперь США снова выходят из ЮНЕСКО — и на этот раз, по словам представителей Белого дома, «навсегда».