США выдворяют 12 представителей российских спецслужб при ООН

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По словам Хейли, 12 членов российской миссии в ООН занимались шпионажем
Фото: US Mission to the UN

По словам Хейли, 12 членов российской миссии в ООН занимались шпионажем

США высылают 12 представителей российских спецслужб из российской миссии в ООН, сообщила постпред США при организации Никки Хейли.

По словам американского дипломата, российские агенты злоупотребляли своей привилегией проживания в США и занимались шпионской детальностью, которая наносит ущерб нацбезопасности.

Хейли также напомнила, что отдельно президент США Дональд Трамп распорядился выслать 48 сотрудников российских спецслужб, которые работали под дипломатическим прикрытием, а также закрыть Генконсульство РФ в Сиэтле.

Ранее сообщалось, что США решили выслать 60 российских дипломатов из-за отравления в Британии бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Напомним, Министерство иностранных дел РФ объявило персонами нон грата 23 британских дипломата, а также предписало прекратить деятельность Британского совета в связи с неурегулированностью его деятельности.

Эти меры были приняты в ответ на высылку российских дипломатов из Великобритании в связи с применением химического оружия в британском Солсбери. Лондон считает, что за отравлением токсическим веществом Новичок бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии стоит Москва. Кремль отрицает свою причастность к этому.

4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре Maltings в Солсбери. Они до сих пор находятся в критическом состоянии.

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