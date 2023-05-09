Сегодня США объявят о новом пакете военной помощи на 1,2 миллиарда долларов — СМИ

9 мая, 02:42
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Флаг США (Фото:REUTERS/Callaghan O’Hare)

Флаг США (Фото:REUTERS/Callaghan O’Hare)

Во вторник, 9 мая, США объявят о новом пакете долгосрочной военной помощи на сумму в 1,2 миллиарда долларов.

Об этом сообщается Associated Press.

Средства будут переданы в рамках Инициативы содействия безопасности Украины и будут израсходованы в ближайшие месяцы для обеспечения будущих потребностей безопасности.

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Деньги пойдут на системы противовоздушной обороны HAWK, боеприпасы и беспилотники для противовоздушной обороны. Также в пакет будут добавлены артиллерия, ракеты, помощь в получении спутниковых изображений и финансирование текущего технического обслуживания и запасных частей для различных систем.

В общей сложности США предоставили почти 37 миллиардов долларов военной помощи с момента полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

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Министерство обороны США в среду, 3 мая, объявило о пакете военной помощи Украине на сумму в 300 млн долларов, в который входят гаубицы, снаряды для артиллерии и РСЗО HIMARS и не только.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   США Вооружение Военная помощь Поставки оружия Война в Украине Война России против Украины

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