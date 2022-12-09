США ввели санкции против компаний, торговавших нефтью из Ирана

9 декабря, 04:46
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Санкции ввели против компаний, которые скрыто продавали нефть (Фото:REUTERS/Angus Mordant)

Санкции ввели против компаний, которые скрыто продавали нефть (Фото:REUTERS/Angus Mordant)

Министерство финансов США ввело санкции против сети международных компаний, скрыто торговавших нефтью из Ирана.

Об этом сообщает Укринформ.

Международную сеть возглавлял турецкий бизнесмен Ситки Аяна, способствовавший торговле иранской нефтью в обход международного эмбарго.

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«Компании Аяна заключали международные контракты с иностранными покупателями на продажу иранской нефти, организовывали поставки нефти и помогали отмывать доходы, скрывая иранское происхождение продукции, а также то, что выгоду от этого получали Корпус стражей исламской революции — Силы Qods», — заявили в Минфине.

Санкции введены против самого бизнесмена, его подельников, более двух десятков международных компаний, а также суда под панамским флагом.

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Ситки Аяна использовал свои компании для торговли на сотни миллионов долларов. В качестве продавцов он указывал не Иран, а свои подставные компании.

https://www.youtube.com/watch?v=3D9DlMeq00g
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   США Иран Нефть Санкции США

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