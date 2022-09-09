США ввели санкции против компаний из Ирана, которые производят беспилотники 9 сентября, 05:52 Испытание иранского беспилотника (Фото:Iranian Army/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS)

США ввели санкции против трех компаний из Ирана, производящие ударные беспилотники, которые поставляются в РФ.

Об этом сообщает Reuters.



Минфин США обвинил Safiran Airport Services в доставке иранских беспилотников в РФ. Данная компания базируется в Тегеране.



Также санкции были введены против компаний Paravar Pars Company, Design and Manufacturing of Aircraft Engines и Baharestan Kish Company, которые занимались разработкой, испытаниям и производством беспилотников.

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Также в санкционный список США внесли всех менеджеров указанных компаний.

CNN ранее сообщило, что РФ закупила и доставила на свою территорию первую партию иранских боевых дронов. Позже эту информацию подтвердили в Белом доме.

Американский Институт по изучению войны в сводке за 2 августа сообщал, что Иран мог отправить в Россию первую партию беспилотников на «полевые испытания» и может рассчитывать на получение российских военных самолетов Су-35. Исследователи сослались на американский OSINT-аккаунт в Twitter, который цитировал анонимные иранские источники.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан говорил, что Иран планирует в ускоренном порядке передать России до нескольких сот беспилотников, в том числе способных нести вооружение. По данным Вашингтона, российская делегация в июле по меньшей мере дважды посещала аэродром Кашан в Иране и осматривала боевые беспилотники.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн-Амир Абдоллахиан заявил, что его страна не собирается поставлять оружие РФ. В Госдепе США пообещали ввести новые санкции против Ирана в случае решения передать беспилотники стране-агрессору.

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