США расширили санкции против Ирана и РФ: в списке ФСБ 28 апреля, 00:04 Минфин США ввел новые санкции против РФ (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

США ввели новые санкции против Ирана и РФ из-за захвата в заложники американских граждан.

Об этом сообщает CNN.

В частности, под санкции попали Федеральная служба безопасности РФ и Корпус стражей исламской революции.

Отмечается, что американские граждане Сиамак Намази, Эмад Шарги и Морад Тахбаз содержатся в иранской тюрьме Эвин, где против них применялись пытки.

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Также в России были задержаны репортер Wall Street Journal Эван Гершкович и бывший морской пехотинец Пол Вилан. Кремлевский режим обвиняет их в шпионаже.

"Мы также показываем, что нельзя заниматься таким ужасным поведением, используя людей как пешек, как козырей, не платя за последствия, и это некоторые из последствий", – анонимно заявил высокопоставленный чиновник администрации президента США.

Лефортовский суд Москвы 30 марта арестовал Эвана Гершковича. Спецслужбы страны-агрессора утверждают, что он занимался сбором сведений об одном из предприятий российского ВПК «по заданию США». Его задержали в Екатеринбурге.

Екатеринбургский пиарщик Ярослав Ширшиков, который сопровождал корреспондента, заявил, что Гершкович готовил материл о ЧВК Вагнера и войне РФ против Украины.

The Wall Street Journal отвергло утверждения российского режима и потребовало немедленно освободить журналиста.

США признали Гершковича неправомерно задержанным — это позволяет государству вести переговоры от его имени. Его делом будет заниматься подразделение Госдепартамента, которое обычно ведет переговоры по освобождению заложников.

Президент США Джо Байден говорил с семьей журналиста и заверил их, что правительство делает все возможное, чтобы «вернуть его домой как можно быстрее».