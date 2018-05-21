США введут экономические и дипломатические санкции против Венесуэлы

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США назвали выборы президента Венесуэлы атакой на демократию

США назвали выборы президента Венесуэлы атакой на демократию

Государственный секретарь США Майк Помпео пригрозил режиму президента Венесуэлы Николасу Мадуро экономическими и дипломатическими санкциями из-за фальсификаций на выборах 20 мая.

"Эти так называемые "выборы" - это нападение на конституционный строй и оскорбление демократии в Венесуэле", - говорится в заявлении главы Госдепартамента.

По словам Помпео, режим Мадуро будет изолировано от международного сообщества, пока в Венесуэле не восстановят демократические процессы через проведение свободных и прозрачных выборов.

Напомним, что Национальный избирательный совет Венесуэлы заявил, что действующий президент страны Николас Мадуро выиграл досрочные выборы.

США считают выборы президента Венесуэлы нелегитимными.

Выборы в Венесуэле проходили на фоне затянувшегося экономического и политического кризиса, который сопровождается рекордной инфляцией, голодными бунтами и силовым противостоянием между оппозицией и подконтрольными Мадуро органами власти.

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