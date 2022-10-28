США в скором времени объявят о новом пакете военной помощи на 275 миллионов долларов — AP 28 октября, 02:27 Новый пакет военной помощи будет включать, в частности, боеприпасы для РСЗО HIMARS (Фото:REUTERS/Eloisa Lopez)

В ближайшее время США объявят о выделении нового пакета военной помощи для украинских военных на сумму в 275 миллионов долларов.

Об этом сообщает Associated Press.

Источники информагентства сообщили, что в новом пакете, о котором могут объявить уже в пятницу, не будет «ни одного серьезного нового оружия».

Видео дня

В то же время, в новые поставки войдут тысячи боеприпасов для разных боевых систем, включая РСЗО HIMARS.

12 октября в Брюсселе прошло очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (Рамштайн), в котором приняли участие представители около 50 стран. По словам Алексея Резникова, первым на повестке дня был вопрос усиления ПВО.

Президент Владимир Зеленский после Рамштайна заявил, что заседание было довольно продуктивным и есть «позитивные новости», связанные с передачей защитникам Украины современной артиллерии.