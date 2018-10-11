11 октября 2018, четверг

США временно запретили полеты всех истребителей F-35 после первого в истории крушения

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F-35 вернули на землю

F-35 вернули на землю

Полеты всех истребителей F-35 пятого поколения производства Lockheed Martin приостановлены в связи с необходимости провести проверку топливных каналов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя Пентагона.

Согласно решению Пентагона, под временный запрет попадают F-35 как ВВС США, так и других стран. Ожидается, что проверки будут завершены в течение следующих 24-48 часов.

Решение о запрете полетов принято после того, как 28 сентября в округе Бофорт, Южная Каролина, потерпел крушение первый истребитель F-35.

При крушении разбился истребитель-бомбардировщик F-35B Корпуса морской пехоты США. Пилот благополучно катапультировался.

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