США возобновили членство в ЮНЕСКО, прекращенное в 2018 году 12 июля, 06:34 Членство Соединенных Штатов было прекращено 31 декабря 2018 года (Фото:REUTERS/Stephanie Lecocq/File Photo)

Госсекретарь США Энтони Блинкен подписал документ о присоединении Соединенных Штатов к Уставу ЮНЕСКО. Штаты стали 194-м государством-членом организации ООН по вопросам образования, науки и культуры.

Об этом сообщается на сайте организации.



О намерении вернуться в ЮНЕСКО Вашингтон объявил еще в начале июня.

«Это исторический момент… Я также хочу разделить эту победу ЮНЕСКО со всей семьей ООН, потому что это отличная новость для многосторонности в целом. Если мы хотим ответить на вызовы нашего века, то ответ может быть только коллективным», — отметила генеральный директор ЮНЕСКО Одры Азулай.

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Среди причин возвращения были названы запуск новых инициатив, направленных на решение современных проблем (в частности глобальные этические рамки для искусственного интеллекта и программы защиты океана), внедрение управленческих реформ, сделавших организацию более эффективной, а также посреднические усилия, ослабившие политическую напряженность, в частности, на Ближнем Востоке.

По словам гендиректора, «возвращение США и дополнительные ресурсы, которые с этим связаны, помогут оказывать еще лучшую поддержку каждому во всем мире: ученикам и студентам, исследователям, ученым, художникам, педагогам, журналистам». ЮНЕСКО также будет иметь больше ресурсов для двух своих стратегических приоритетов — Африки и гендерного равенства, добавила она.

В 2011 году Соединенные Штаты прекратили финансирование ЮНЕСКО из-за несогласия с решением организации о предоставлении полноправного членства Палестине, которая не является государством-членом ООН. В октябре 2017 года администрация тогдашнего президента Дональда Трампа официально уведомила штаб-квартиру ЮНЕСКО о своем выходе и обвинила организацию в антиизраильской предвзятости, заявив о необходимости глобальной реформы. Членство Соединенных Штатов было прекращено 31 декабря 2018 года.