В компании Талибана и Боко харам. США отнесли ЧВК Вагнера к организациям, вызывающим особую обеспокоенность 3 декабря, 00:37 Энтони Блинкен назвал организации и страны, вызывающие особую обеспокоенность (Фото:REUTERS/Chalinee Thirasupa)

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что ЧВК Вагнера была внесена в список организаций, вызывающих беспокойство в сфере свободы вероисповедания.

"Я признаю группировки Аш-Шабаб, Боко харам, Хайят Тахрир аш-Шам, хуситов, радикальное движение Талибан и Вагнер, основываясь на ее действиях в ЦАР, структурами, вызывающими особую обеспокоенность", - заявил Блинкен.

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Госдеп также снова внес Мьянму, Китай, Иран, КНДР, Пакистан, Россию, Саудовскую Аравию, Таджикистан, Туркмению и Эритрею в список стран, вызывающих особую обеспокоенность. Все страны попали в список в рамках Закона о международной религиозной свободе 1998 года.

Блинкен отметил, что власти этих стран причастны или допускают совершение особо серьезных нарушений свободы вероисповедания. В список также попали Куба и Никарагуа.



Алжир, ЦАР, Коморские острова и Вьетнам также попали в список стран, чьи правительства несут ответственность за серьезные нарушения свободы вероисповедания.

Ранее сообщалось, что Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность объявить кремлевскую ЧВК Вагнера террористической организацией.

Депутаты Европарламента также хотят признать кремлевскую ЧВК террористической организацией.

Путинский олигарх и хозяин ЧВК Евгений Пригожин и Вагнер уже находятся под санкциями США, Великобритании и Евросоюза, но «группа продолжает набирать силу и влияние». Сообщается, что западные чиновники все больше беспокоят присутствие «вагнеровцев» в некоторых африканских странах.

