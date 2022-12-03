В компании Талибана и Боко харам. США отнесли ЧВК Вагнера к организациям, вызывающим особую обеспокоенность

3 декабря, 00:37
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Энтони Блинкен назвал организации и страны, вызывающие особую обеспокоенность (Фото:REUTERS/Chalinee Thirasupa)

Энтони Блинкен назвал организации и страны, вызывающие особую обеспокоенность (Фото:REUTERS/Chalinee Thirasupa)

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что ЧВК Вагнера была внесена в список организаций, вызывающих беспокойство в сфере свободы вероисповедания.

"Я признаю группировки Аш-Шабаб, Боко харам, Хайят Тахрир аш-Шам, хуситов, радикальное движение Талибан и Вагнер, основываясь на ее действиях в ЦАР, структурами, вызывающими особую обеспокоенность", - заявил Блинкен.

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Госдеп также снова внес Мьянму, Китай, Иран, КНДР, Пакистан, Россию, Саудовскую Аравию, Таджикистан, Туркмению и Эритрею в список стран, вызывающих особую обеспокоенность. Все страны попали в список в рамках Закона о международной религиозной свободе 1998 года.

Блинкен отметил, что власти этих стран причастны или допускают совершение особо серьезных нарушений свободы вероисповедания. В список также попали Куба и Никарагуа.

Алжир, ЦАР, Коморские острова и Вьетнам также попали в список стран, чьи правительства несут ответственность за серьезные нарушения свободы вероисповедания.

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Ранее сообщалось, что Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность объявить кремлевскую ЧВК Вагнера террористической организацией.

Депутаты Европарламента также хотят признать кремлевскую ЧВК террористической организацией.

Путинский олигарх и хозяин ЧВК Евгений Пригожин и Вагнер уже находятся под санкциями США, Великобритании и Евросоюза, но «группа продолжает набирать силу и влияние». Сообщается, что западные чиновники все больше беспокоят присутствие «вагнеровцев» в некоторых африканских странах.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   США Госдеп Госдеп США Частная военная компания Вагнера Энтони Блинкен

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