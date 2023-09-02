Резонансное дело. В американском штате Огайо полицейские застрелили беременную женщину — видео 2 сентября, 20:20 В Блендоне (штат Огайо) полиция застрелила афроамериканку (Фото:Blendon Township Police Department via Reuters)

Полиция Блендона (штат Огайо) обнародовала видео инцидента, где полицейские застрелили 21-летнюю беременную афроамериканку Та’Кию Янг, которую заподозрили в краже из магазина.

Об этом сообщает BBC News Украина.

Инцидент произошел 24 августа в городке Блендон, что неподалеку от столицы штата Огайо — Коламбуса. Двое полицейских остановили женщину из-за подозрения кражи в магазине.

Видео дня

Видео инцидента с нагрудных камер полицейских было опубликовано в пятницу, 1 сентября. На нем можно увидеть, что один правоохранитель стоит сбоку и разговаривает с женщиной. Его коллега стал перед машиной, положив одну руку на капот, а во второй держал пистолет.

Разговор длился около одной минуты, после чего правоохранитель несколько раз потребовал от женщины выйти из машины. Афроамериканка дважды спросила, «для чего», и добавляет, что «не собирается этого делать».

Далее беременная водитель спрашивает: «Вы меня застрелите?». А потом пытается выехать на машине, перед которой стоял полицейский с пистолетом. После этого раздается выстрел в сторону водительского места. Далее на кадрах видно, как полицейские разбили боковое окно после того, как машина въехала в стену магазина.

Правоохранители сообщают, что пытались оказать медицинскую помощь Та’Кии и ее нерожденному ребенку. Однако оба не выжили. Начальник полиции Блендона Джон Белфорд прокомментировал этот инцидент, назвав его «трагедией», и добавил, что семья покойной «очень расстроена».

Известно, что полицейские были возле магазина во время другого вызова, не связанного с кражей. Их имена не разглашаются. Оба офицера были отправлены в административный отпуск. Офицер, который допрашивал застреленную афроамериканку, уже вернулся к выполнению своих служебных обязанностей. Второй сейчас находится в дальнейшем отпуске.

Видео с нагрудных камер полицейских видели члены семьи погибшей Та’Кии Янг до момента их публикации. Они считают, что стрельба «очевидно является криминальным актом», которой можно было «избежать».

Полиция Блендона уже обратилась с просьбой в Бюро уголовных дел генпрокурора штата Огайо для расследования инцидента.

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