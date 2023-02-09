США хотят открыть в Европе центр по обучению использования РСЗО HIMARS 9 февраля, 15:26 РСЗО HIMARS доказали свою эффективность (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Командующий 5 корпусом Вооруженных сил США генерал-лейтенант Джон Колашески заявил о планах открыть в Европе центр, где будут обучать работе с РСЗО HIMARS.



Об этом сообщает Голос Америки.

"Мы все еще находимся на предыдущих этапах, но это будет сферой, в которую мы, возможно, привлечем несколько стран в одном месте", - заявил Колашески.



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Он напомнил о центре обучения работе на американских танках Abrams, расположенном вблизи польского города Познань. Колашески подчеркнул, что центр по обучению работе с РСЗО HIMARS может быть построен таким же образом.

Также на этой неделе министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что «один из величайших уроков российско-украинской войны в том, что огневое поражение на дальней дистанции чрезвычайно важно и что HIMARS может изменить динамику войны».