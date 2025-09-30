В 2024 году РФ оставалась главным поставщиком топлива для американских ядерных реакторов , даже после того, как в мае вступил в силу запрет на импорт обогащенного урана из страны. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Министерства энергетики.

Согласно отчету Управления энергетической информации, Россия обеспечила 20% обогащенного урана, используемого в американском парке коммерческих реакторов. В 2023 году этот показатель составлял около почти 27%.

Агентство отмечает: поставки продолжались несмотря на законодательство, которое запрещает импорт реакторного топлива из РФ после полномасштабного вторжения в Украину.

Запрет, вступивший в силу в августе 2024 года, позволяет Министерству энергетики выдавать разрешения до 2028-го, если альтернативный источник недоступен или если импорт считается отвечающим национальным интересам.

Среди тех, кто получил разрешения, есть Constellation Energy Corp. и Centrus Energy Corp, пишет Bloomberg.

Как говорится в публикации, эти цифры появились на фоне призыва администрации президента США Дональда Трампа к Европе и другим странам ограничить зависимость от российской нефти и газа.

Агентство отмечает, что в 2024 году Конгресс выделил Министерству энергетики миллиарды долларов на восстановление почти недействующей инфраструктуры страны по производству реакторного топлива. Ожидается, что ведомство вскоре начнет осваивать эти средства.

В январе 2024 года СМИ сообщали, что Соединенные Штаты намерены расширить систему производства низкообогащенного урана с целью уменьшения зависимости от поставок из России.

Заместитель председателя наблюдательного совета Энергоатома Майкл Кирст в интервью NV Бизнес рассказал, что во Франции, Великобритании и США активно расширяют существующие заводы по конверсии и обогащению урана, а запуск новых объектов займет еще 3−5 лет. Это касается не только текущих потребностей, но и будущего роста спроса на атомную энергетику из-за развития дата-центров, промышленных предприятий и новых технологических секторов в Европе, США и Азии.