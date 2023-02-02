США объявят о поставках дальнобойных ракет уже в пятницу — WSJ 2 февраля, 04:15 Ракета GLSDB (Фото:Saab)

Администрация президента США уже в пятницу, 3 февраля, объявит о поставках дальнобойных снарядов, которые могут поражать цели на 150 километров.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.



Речь идет о высокоточных боеприпасах Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB), дальность действия которых превышает другое оружие, которое США передавали Украине.



Видео дня

По данным издания, оружие будет поставлено в рамках Инициативы содействия безопасности Украины, финансирующей приобретение или создание новых вооружений и систем, а не их извлечение из американских арсеналов.

Компания Boeing, являющаяся одним из производителей GLSDB, ранее сообщала, что имеет запасы этого вооружения.

Инфографика: NV

Ранее агентство Reuters сообщило, что в следующем пакете военной помощи от США Украина получит дальнобойные ракеты GLSDB, способные поражать цели на расстоянии до 150 км.

Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль еще 16 января сообщал, что США «признают», что Украине нужно наносить удары дальше линии фронта.

