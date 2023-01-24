США уверены, что Швеция и Финляндия готовы к членству в НАТО

24 января, 02:14
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Флаги НАТО и Турции, которая сейчас блокирует вступление Швеции (Фото:REUTERS/Francois Lenoir)

Флаги НАТО и Турции, которая сейчас блокирует вступление Швеции (Фото:REUTERS/Francois Lenoir)

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что уверен в том, что Швеция и Финляндия полностью готовы к членству в НАТО.

"Наша оценка состоит в том, что Финляндия и Швеция готовы присоединиться к Альянсу. Одна из причин, почему Финляндия и Швеция готовы присоединиться к НАТО, это то, что они развитые демократии", - заявил Прайс.

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Он отметил, что Вашингтон уже делал подобные заявления на разных уровнях, в том числе Конгресс США принял соответствующее решение – согласно процедуре НАТО.

https://www.youtube.com/embed/v84y6Nk30H
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В Стокгольме в субботу, 21 января, прошли протесты против Турции и вступления Швеции в НАТО. Во время одного из них сожгли Коран – Анкара осудила «мерзкое нападение» на священную книгу и отменила визит главы Минобороны Пола Йонсона.

23 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеции не следует ожидать от его страны поддержки заявки на вступление в НАТО.

https://www.youtube.com/watch?v=njXKkRBpYj8
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   США НАТО Госдеп Госдеп США Швеция Финляндия

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