США увеличат военное присутствие в странах Балтии

7 декабря, 17:39
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Военнослужащие США (Фото:U.S Army / Twitter)

Военнослужащие США (Фото:U.S Army / Twitter)

США намерены увеличить постоянное военное присутствие в странах Балтийского региона — Эстонии, Латвии и Литве.

Об этом заявили в посольстве США в Литве.

В Литве это первоначально включает в себя переход от эпизодического развертывания бронетанкового батальона и батареи полевой артиллерии к постоянному ротационному присутствию.

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«Мы привержены сохранению постоянного, полного присутствия в регионе и усилению обучения с нашими балтийскими союзниками для поддержания надежного боевого потенциала и чтобы укрепить нашу оборону и потенциал сдерживания», — отметил посол США Роберт Гилкрист.

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По словам главы Минобороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, военное присутствие США остается важной частью сдерживания и защиты от России.

«Мы приветствуем и решительно поддерживаем усиление постоянного и устойчивого военного присутствия США в Литве и стремимся оказывать необходимую поддержку принимающей страны», — добавил министр.

15 июня в США заявили, что готовы поддержать возможное создание союза Украины, Великобритании, Польши и стран Балтии.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   США Литва Российская агрессия Латвия Страны Балтии Эстония Война России против Украины

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