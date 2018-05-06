США увеличат военное присутствие в Атлантике в ответ на агрессию РФ

Военно-морские силы США увеличивают свое присутствие в Атлантическом океане и восстанавливают структуры военного командования в ответ на растущую российскую военную активность. Об этом сообщает Голос Америки.

Сообщается, что США восстанавливают Второй флот, который был расформирован в 2011 году из соображений экономии средств и организационной структуры.

"Это динамичный ответ на динамичную среду безопасности. Так как мы уже видим возникновение конкуренции за власть среди больших государств. Атлантика является таким же динамично меняющимся театром военных действий, как и любой другой, особенно – Северная Атлантика", – заявил командующий военно-морскими операциями адмирал Джон Ричардсон.

Второй флот будет базироваться на военно-морской базе Норфолк, штат Вирджиния, и начнет свою деятельность 1 июля.

С тех пор, как он был расформирован, наблюдается резкий рост российской военно-морской активности в Северной Атлантике и в Арктике. Россия также стала более агрессивно действовать в конфликтах в Украине и Сирии, что привело к обострению напряженности между Вашингтоном и Москвой.

Ранее сообщалось, что США могут увеличить количество военнослужащих в Польше.