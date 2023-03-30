США увеличат производство 155-мм снарядов в шесть раз в течение пяти лет 30 марта, 06:43 США увеличат производство боеприпасов (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Заместитель председателя Пентагона по сухопутным войскам Гейб Камарилло заявил, что США увеличит в шесть раз производство снарядов 155-мм.



Уже к концу года США удвоят ежемесячное производство, сообщает Defense One.

Камарилло отметил, что Пентагон потратит на модернизацию производства около 1,45 миллиарда долларов.

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Армия США также нарастит производство противотанковых ракет Javelin и управляемых реактивных систем залпового огня (GMLRS).

Производство Javelin вырастет более чем вдвое — до 330 в месяц, а производство пусковых установок удвоится до 41 в месяц. Ежемесячное производство ракет GMLRS с 566 единиц до 1110 к 2026 году.

Всего США в 2023 году хотят инвестировать более двух миллиардов долларов в объекты, производящие оружие и боеприпасы.

17 стран Евросоюза и Норвегия 20 марта подписали соглашение о совместной закупке боеприпасов для Украины и своих национальных запасов. По словам премьер-министра Эстонии Каи Каллас, речь идет о закупке 1 млн. боеприпасов. Вскоре к этим странам присоединилась Испания.

24 марта глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что общее количество стран-участниц возросло до 20-ти.