США усилят военное присутствие в Эстонии HIMARS и пехотной ротой 8 декабря, 17:45 Системы HIMARS (Фото:Минобороны Эстонии)

США в ближайшее время направят в Эстонию взвод РСЗО HIMARS и пехотную роту, а также примут участие в формировании в Эстонии дивизии НАТО.

Об этом заявил министр обороны Ханно Певкур, сообщает ERR.ee.

На пресс-конференции в четверг, 8 декабря, он подчеркнул, что «пехотная рота и взвод HIMARS прибудут в Эстонию еще до Рождества».

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Министр обороны отметил, что «такое решение показывает неизменное стремление США укреплять безопасность нашего региона и значительно усиливает оборонительные возможности НАТО».

Командующий Силами обороны Эстонии генерал-лейтенант Мартин Херем добавил, что «взвод HIMARS будет взаимодействовать с различными подразделениями, их можно будет увидеть по всей Эстонии, особенно на учениях Весенний шторм».

Он также сказал, что военные Эстонии и США будут сотрудничать при формировании дивизионной структуры НАТО и что Эстония присоединяется к серии учений по программе U.S. Warfighter.

США намерены увеличить постоянное военное присутствие в странах Балтийского региона — Эстонии, Латвии и Литве.

