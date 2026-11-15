Трамп заявил, что в масштабном сбое в авиасообщении США виновата администрация Байдена

Президент США Дональд Трамп высказался по поводу масштабного сбоя связи в центрах управления воздушным движением, из-за которого Федеральному управлению гражданской авиации США (FAA) пришлось приостановить вылеты самолетов по всей стране. Трамп возложил ответственность на своего предшественника Джо Байдена.

Сообщение Трампа было опубликовано в Truth Social в воскресенье, 15 ноября.

Фото: Donald J. Trump/Truth Social/скриншот

«Администрация Байдена была катастрофой для FAA. Они портили все, к чему прикасались. Огромные деньги тратились безрассудно, и поэтому старая и поврежденная система стала еще хуже, чем была в начале их правления», — говорится в публикации Трампа.

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К своему посту Дональд Трамп добавил ссылку на новость онлайн-издания Just the News (материалы которого он регулярно распространяет), где речь тоже шла о критике действующего президента США в адрес администрации Байдена в связи с управлением воздушным движением.

13 ноября издание Axios сообщило, что Федеральное управление гражданской авиации США ввело крайне редкую общенациональную приостановку вылетов во всех аэропортах страны из-за «чрезвычайных обстоятельств» и из соображений безопасности. Остановка, вызванная масштабным сбоем связи, длилась более четырех часов и привела к отмене около 5 тыс. рейсов.

14 ноября министр транспорта США Шон Даффи заявил, что проблема, приведшая к приостановке авиасообщения, заключалась либо в неисправном оборудовании, либо в ошибке подрядчика при замене старых медных телекоммуникационных линий на оптоволоконные на удаленном объекте FAA.