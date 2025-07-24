Из-за закрытия USAID в Европе сожгут контрацептивов на почти $10 млн

Контрацептивы на сумму почти 10 миллионов долларов, закупленные Агентством США по международному развитию (USAID) для гуманитарной помощи, будут уничтожены во Франции. Это произошло после того, как администрация Дональда Трампа отказалась разрешить передать эти средства здравоохранения странам, которые в них нуждаются.

Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на правительственные источники и представителей международных организаций.



Речь идет об имплантатах, таблетках, внутриматочных спиралях и других средствах контрацепции, которые несколько месяцев находились на складе в Бельгии. После прекращения финансирования USAID их дальнейшая судьба оставалась неопределенной. Представители ООН, ряда неправительственных организаций и бельгийские власти предлагали выкупить контрацептивы, чтобы доставить их в страны Африки и Азии. Однако Вашингтон отказался, ссылаясь на политику, запрещающую сотрудничество с организациями, поддерживающими аборты.

Контрацептивы, срок годности которых истекает не ранее 2031 года, будут сожжены во Франции. По подсчетам, утилизация будет стоить американскому бюджету примерно 160 тысяч долларов.

Приостановление Дональдом Трампом зарубежной помощи — что известно

Президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановлении международной помощи на 90 дней еще в первый день своего возвращения в Белый дом, 20 января, «для оценки соответствия национальным интересам и целям американской внешней политики».

3 февраля американский миллиардер Илон Маск, которого Дональд Трамп назначал главой Департамента эффективности правительства, заявил о работе над закрытием USAID.

Телеканал CNN позже сообщил, что главный офис USAID в Вашингтоне закрыли, о чем сотрудников известили по электронной почте.

5 марта Верховный суд США отклонил экстренную просьбу президента Трампа о приостановлении почти $2 млрд иностранной помощи.

10 марта госсекретарь США Марко Рубио объявил об официальном закрытии 83% программ USAID — после проведения шестинедельной проверки.

Во время выступления в Белом доме вместе с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой Трампа спросили о его решении сократить большинство программ иностранной помощи. В ответ он признал, что это сокращение существенно сказалось на Африке.