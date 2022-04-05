США успешно испытали гиперзвуковую ракету, но умолчали об этом — CNN 5 апреля, 11:01 Цей матеріал також доступний українською США успешно испытали гиперзвуковую ракету (иллюстративное фото) (Фото:David C. Brewster/flickr.com)

США в середине марта успешно испытали гиперзвуковую ракету, но официально это не подтвердили, сообщает CNN со ссылкой на неназванного представителя Пентагона.



Война России против Украины — главные события 5 апреля

По информации телеканала, США решили скрыть информацию об успешном испытании ракеты, чтобы избежать напряженности в отношениях с Россией.

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По словам чиновника, ракету HAWC запустил бомбардировщик B-52 у западного побережья США. Это были первые успешные испытания версии системы Lockheed Martin.

Испытание состоялось через несколько дней после того, как Россия заявила, что применила собственную гиперзвуковую ракету Кинжал во время вторжения в Украину.

Во время ракетных испытаний президент США Джо Байден готовился к визиту в Европу.

Чиновник добавил, что США молчали об испытаниях, чтобы не спровоцировать Кремль или Владимира Путина, когда россияне усилили бомбардировки Украины.

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