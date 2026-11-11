В США семья Кеннеди подала иск в суд, чтобы заблокировать строительство арки Трампа

11 ноября, 15:15
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Протесты против строительства арки Трампа в Вашингтоне, 7 ноября 2026 года (Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz)

Протесты против строительства арки Трампа в Вашингтоне, 7 ноября 2026 года (Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz)

Семья Кеннеди подала в федеральный суд иск против администрации президента США Дональда Трампа, чтобы заблокировать строительство 76-метровой триумфальной арки Трампа в Вашингтоне.

Об этом сообщил телеканал CNN в среду, 11 ноября.

Девять членов семьи Кеннеди заявили, что арка испортит вид на Арлингтонское национальное кладбище — главное военное кладбище США.

«Президент Трамп пытается незаконно возвести массивную арку, которая будет постоянно заслонять и портить исторически значимый вид на могилы и мемориалы, установленные в честь семьи Кеннеди на Арлингтонском национальном кладбище, а также на мемориалы сотен тысяч погибших американских героев», — говорится в заявлении.

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В частности, как отметили истцы, дизайн и расположение арки будут мешать видеть Вечный огонь Джона Ф. Кеннеди со смотровой площадки Арлингтонского мемориального моста.

Также семья Кеннеди заявила, что администрация Трампа «слишком поспешила» со строительством арки, и отметила, что арка Трампа «более чем вдвое превышает Мемориал Линкольна и соизмерима в двадцатипятиэтажным офисным зданием».

Среди истцов — дети и внуки братьев президента Джона Ф. Кеннеди, сенаторов Роберта Ф. Кеннеди и Эдварда М. Кеннеди. На Арлингтонском национальном кладбище похоронены 35-й президент США Джон Ф. Кеннеди, первая леди Жаклин Кеннеди Онассис, младшие братья Джона Ф. Кеннеди — сенаторы Эдвард М. Кеннеди и Роберт Ф. Кеннеди (на Арлингтонском кладбище похоронена и его жена Этель Кеннеди), а также старший брат — лейтенант ВМС США Джозеф П. Кеннеди-младший.

6 ноября федеральный судья Таня Чуткан на 14 дней заблокировала начало строительства триумфальной арки президента США Дональда Трампа в Вашингтоне.

Проект триумфальной арки Трампа, представленный администрацией президента США в апреле 2026 года (Фото: NV)
Проект триумфальной арки Трампа, представленный администрацией президента США в апреле 2026 года / Инфографика: NV

В апреле 2026 года администрация Дональда Трампа представила проект 76-метрового сооружения, которое должно стать «новым символом» американской столицы. Сам президент США уже назвал ее «Аркой Трампа» и заявил, что это должна быть «самая величественная и самая красивая триумфальная арка в мире».

В сентябре Дональд Трамп заявил, что согласился превратить еще не построенную арку в Вашингтоне в военный комплекс «высшего класса». По его словам, об этом его просили Вооруженные силы США. Также Трамп сослался на «соображения национальной безопасности» (о каких угрозах может идти речь, он не уточнил).

Редактор: Варвара Шолян

Теги:   США Вашингтон Дональд Трамп Джон Кеннеди

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