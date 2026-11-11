В США семья Кеннеди подала иск в суд, чтобы заблокировать строительство арки Трампа

Протесты против строительства арки Трампа в Вашингтоне, 7 ноября 2026 года (Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz)

Семья Кеннеди подала в федеральный суд иск против администрации президента США Дональда Трампа, чтобы заблокировать строительство 76-метровой триумфальной арки Трампа в Вашингтоне.

Об этом сообщил телеканал CNN в среду, 11 ноября.

Девять членов семьи Кеннеди заявили, что арка испортит вид на Арлингтонское национальное кладбище — главное военное кладбище США.

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«Президент Трамп пытается незаконно возвести массивную арку, которая будет постоянно заслонять и портить исторически значимый вид на могилы и мемориалы, установленные в честь семьи Кеннеди на Арлингтонском национальном кладбище, а также на мемориалы сотен тысяч погибших американских героев», — говорится в заявлении.

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В частности, как отметили истцы, дизайн и расположение арки будут мешать видеть Вечный огонь Джона Ф. Кеннеди со смотровой площадки Арлингтонского мемориального моста.

Также семья Кеннеди заявила, что администрация Трампа «слишком поспешила» со строительством арки, и отметила, что арка Трампа «более чем вдвое превышает Мемориал Линкольна и соизмерима в двадцатипятиэтажным офисным зданием».

Среди истцов — дети и внуки братьев президента Джона Ф. Кеннеди, сенаторов Роберта Ф. Кеннеди и Эдварда М. Кеннеди. На Арлингтонском национальном кладбище похоронены 35-й президент США Джон Ф. Кеннеди, первая леди Жаклин Кеннеди Онассис, младшие братья Джона Ф. Кеннеди — сенаторы Эдвард М. Кеннеди и Роберт Ф. Кеннеди (на Арлингтонском кладбище похоронена и его жена Этель Кеннеди), а также старший брат — лейтенант ВМС США Джозеф П. Кеннеди-младший.

6 ноября федеральный судья Таня Чуткан на 14 дней заблокировала начало строительства триумфальной арки президента США Дональда Трампа в Вашингтоне.

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Проект триумфальной арки Трампа, представленный администрацией президента США в апреле 2026 года / Инфографика: NV

В апреле 2026 года администрация Дональда Трампа представила проект 76-метрового сооружения, которое должно стать «новым символом» американской столицы. Сам президент США уже назвал ее «Аркой Трампа» и заявил, что это должна быть «самая величественная и самая красивая триумфальная арка в мире».

В сентябре Дональд Трамп заявил, что согласился превратить еще не построенную арку в Вашингтоне в военный комплекс «высшего класса». По его словам, об этом его просили Вооруженные силы США. Также Трамп сослался на «соображения национальной безопасности» (о каких угрозах может идти речь, он не уточнил).