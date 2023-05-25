Американские спецслужбы считают, что за атакой беспилотников на Кремль стоит Украина — СМИ 25 мая, 02:51 Беспилотники атаковали Кремль в начале мая (Фото:Ostorozhno Novosti/Handout via REUTERS)

Американские спецслужбы считают, что атаку беспилотников на Кремль в Москве организовали специальные военные или разведывательные подразделения Украины.

Об этом сообщает The New York Times.

Американская разведка не знает, какое именно подразделение могло организовать атаку. Также неизвестно, знал ли об этом президент Украины Владимир Зеленский.

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Свою оценку в США сделали согласно выводам перехватов сообщений, где о причастности Украины говорят как российские, так и украинские официальные лица. В то же время, конкретных доказательств у американской разведки пока нет.

В материале говорится, что США считают Украину ответственной за убийство Дарьи Дугиной, Владлена Татарского и ряд атак российской территории.

Представители Белого дома, Центрального разведывательного управления и офиса директора национальной разведки отказались от комментариев.

Днем 3 мая пресс-служба российского диктатора Путина заявила, что Украина якобы пыталась нанести удар по Кремлю. По версии пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, тот в это время работал в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево. При этом кремлевский режим обвинил Украину в «покушении» на Путина. После сообщения Кремля в Сети начали активно распространяться предполагаемые видео инцидента.

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что у Киева нет информации о возможных ночных атаках беспилотников на Кремль, и назвал это нагнетанием ситуации перед 9 мая.



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что инцидент — попытка России перехватить информационную инициативу и оправдать свои военные преступления в Украине. Он предположил, что российские оккупанты могут готовить масштабный теракт.



Владимир Зеленский позже также подчеркнул, что Украина не атаковала «ни Путина, ни Москву» и защищает свою территорию.