Байден заявил, что три сбитых США объекта не были связаны с Китаем 16 февраля, 21:48 Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Три сбитых американскими военными объекта, скорее всего, не были связаны со шпионской программой Китая. Об этом заявил президент США Джо Байден во время брифинга в четверг, 16 февраля.

По словам главы Белого дома, США пока не знают, что это были за три объекта, но «сейчас ничего не указывает» на их связь с китайской программой шпионских шаров или использование другими странами для слежки.

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Вероятно, объекты принадлежали частным компаниям или исследовательским учреждениям и использовались для изучения погоды либо других исследований, сказал Байден. США сбили их из-за опасности для коммерческих перелетов и риска «слежки за секретными объектами».

Президент США добавил, что нет никаких признаков «внезапного увеличения количества объектов в небе»: «Мы видим, что их больше, отчасти из-за шагов, которые предприняли для увеличения чувствительности наших радаров».

Байден добавил, что США «не ищут новой холодной войны» и «стремятся к конкуренции, а не к конфликту с Китаем». Он также анонсировал переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином.

Как сообщает CNN, после сбития в феврале над Атлантическим океаном китайского воздушного шара американские военные сбили еще три неизвестных объекта: у берегов северной Аляски, над севером Канады и над озером Гурон. Они были меньше по размеру и летели на гораздо меньшей высоте.

Пекин отрицает, что сбитый США шар был шпионским, и называет его аппаратом для исследования погоды. В КНР также заявили, что с начала прошлого года воздушные шары США «незаконно пролетали» над Китаем более десяти раз.