Сбитый над США неизвестный объект представлял угрозу авиации — Пентагон 13 февраля, 02:44 Пентагон (Фото:defense.gov)

Сбитый над США 12 февраля неизвестный объект мог представлять угрозу для гражданской авиации. Его сбил американский истребитель F-16, выпустив ракету AIM9x.

Об этом сообщает Пентагон.



«Его траектория и высота вызвали беспокойство, в частности то, что он может представлять опасность для гражданской авиации. Место, выбранное для этого сбития, дало нам возможность избежать столкновения с людьми на земле, повысив шансы на поиск обломков», — отметили в Минобороны США.

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В ведомстве указали, что Командование аэрокосмической обороны Северной Америки обнаружило объект и продолжило его визуальное и радиолокационное отслеживание.

«Мы не оценивали это как военную угрозу, но оценивали как угрозу безопасности полета и угрозу из-за его потенциальных возможностей наблюдения. Теперь мы будем работать над восстановлением объекта, чтобы узнать больше», — добавили в Пентагоне.