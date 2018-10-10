10 октября 2018, среда

США решили закрыть военную базу на Кипре, потратив на нее $70 миллионов – СМИ

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США закрыли базу своих ВВС на Кипре (иллюстративное фото)

США закрыли базу своих ВВС на Кипре (иллюстративное фото)

Власти США решили закрыть базу Военно-воздушных сил на Кипре, на содержание которой было потрачено 70 миллионов долларов, сообщает ABC News со ссылкой на доклад управления генерального инспектора (OIG) Госдепа.

Как отмечается, в 2013 году базу создали без одобрения Совета управления авиацией (AGB) Госдепа. При этом цель создания данного объекта неизвестна. Кроме того, отсутствовала документация с момента создания базы.

Согласно докладу, базу закрыли в 2017 году. На ней размещалось пять вертолетов и около 40 контрактников.

Напомним, в сентябре президент Польши Анджей Дуда в ходе переговоров со своим американским коллегой Дональдом Трампом предложил создать на территории своей страны постоянную американскую военную базу. 

В свою очередь Трамп сказал, что вопрос о строительстве базы сейчас рассматривается американскими властями.

"Мы серьезно относимся к этому. Я знаю, что Польше очень нравится эта идея, и это то, что мы рассматриваем", - добавил Трамп.

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