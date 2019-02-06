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США решили закрыть офис Службы иммиграции в Москве из-за снижения объема работы

Сегодня, 20:43
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Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) объявила о закрытии своего представительства в Москве.

Как говорится в сообщении, московский офис будет закрыт с 29 марта в связи "с существенным снижением объема работы". Последний день для посещения и приема заявлений - 28 февраля.

После этого функции офиса в Москве будет выполнять подразделение в Афинах. Оно же ответственно за решение вопросов иммиграции, поступающих из Украины. Посольство США в Москве возьмет на себя ответственность за некоторые ограниченные услуги, ранее предоставляемые USCIS.

USCIS принимает заявления от новых претендентов на получение убежища, постоянное проживание и гражданство США.

Теги:   Россия США

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