США решили закрыть офис Службы иммиграции в Москве из-за снижения объема работы
Служба гражданства и иммиграции США (USCIS)
объявила о закрытии своего представительства в Москве.
Как говорится в сообщении, московский офис
будет закрыт с 29 марта в связи "с существенным снижением объема работы".
Последний день для посещения и приема заявлений - 28 февраля.
После этого функции офиса в Москве будет выполнять
подразделение в Афинах. Оно же ответственно за решение вопросов иммиграции, поступающих из Украины. Посольство США в Москве возьмет на себя
ответственность за некоторые ограниченные услуги, ранее предоставляемые USCIS.
USCIS принимает заявления от новых
претендентов на получение убежища, постоянное проживание и гражданство
США.