США решили закрыть офис Службы иммиграции в Москве из-за снижения объема работы Сегодня, 20:43 13 Цей матеріал також доступний українською

Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) объявила о закрытии своего представительства в Москве.

Как говорится в сообщении, московский офис будет закрыт с 29 марта в связи "с существенным снижением объема работы". Последний день для посещения и приема заявлений - 28 февраля.

После этого функции офиса в Москве будет выполнять подразделение в Афинах. Оно же ответственно за решение вопросов иммиграции, поступающих из Украины. Посольство США в Москве возьмет на себя ответственность за некоторые ограниченные услуги, ранее предоставляемые USCIS.

USCIS принимает заявления от новых претендентов на получение убежища, постоянное проживание и гражданство США.