США начали процесс возвращения в ЮНЕСКО — СМИ 12 июня, 05:51 Логотип ЮНЕСКО (Фото:REUTERS/Stephanie Lecocq)

На минувшей неделе США уведомили Организацию ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) о намерениях вернуться в организацию.

Об этом сообщает Axios.

Возвращение в организацию было одной из политических целей администрации президента Джо Байдена.

Источник в американском правительстве сообщил, что США хотят вернуться в ЮНЕСКО и вернуть долги, чтобы иметь возможность претендовать на место в исполнительном совете ЮНЕСКО на предстоящих выборах в ноябре.

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12 октября 2017 года США объявили о намерении выйти из ЮНЕСКО.

Израиль объявил о выходе из ЮНЕСКО вслед за США.