США начали процесс возвращения в ЮНЕСКО — СМИ
Логотип ЮНЕСКО (Фото:REUTERS/Stephanie Lecocq)
На минувшей неделе США уведомили Организацию ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) о намерениях вернуться в организацию.
Об этом сообщает Axios.
Возвращение в организацию было одной из политических целей администрации президента Джо Байдена.
Источник в американском правительстве сообщил, что США хотят вернуться в ЮНЕСКО и вернуть долги, чтобы иметь возможность претендовать на место в исполнительном совете ЮНЕСКО на предстоящих выборах в ноябре.
12 октября 2017 года США объявили о намерении выйти из ЮНЕСКО.
Израиль объявил о выходе из ЮНЕСКО вслед за США.