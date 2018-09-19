США разработали новую стратегию защиты от биологического оружия

По словам Трампа, новая стратегия основана на уроках прошлого

Во вторник, 18 сентября, президент США Дональда Трамп представил новую национальную стратегию по борьбе с эпидемиями различных опасных инфекций и биотерроризмом.

Как сообщает Голос Америки, в нынешний документ впервые включили целый сегмент, касающийся угроз естественного происхождения. Раньше все подобные документы фокусировались на биологическом оружии, которое может применить потенциальный противник.

Министр здравоохранения США Алекс Азар заявил, что биологические угрозы "весьма реальны, и они все время увеличиваются".

Отмечается, что стратегия защиты от биологического оружия была презентована в годовщину теракта, который террористы устроили в 2001 году.

Тогда письма со спорами сибирской язвы были отправлены двум сенаторам от Демократической партии и в несколько новостных редакций. Всего сибирской язвой тогда заразились 17 человек, пятеро погибли.

По словам Трампа, новая стратегия основана на уроках прошлого, включая эпидемию смертельно опасной разновидности гриппа в США в 2009 году и эпидемию вируса Эбола, который убил тысячи жителей Западной Африки.