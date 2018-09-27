27 сентября 2018, четверг

США рассматривают возможность введения санкций против ближайшего окружения Путина

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США готовы ввести санкции против ближайшего окружения Путина
Фото: pixabay.com

США готовы ввести санкции против ближайшего окружения Путина

Помощник министра финансов США Маршалл Биллингсли заявил, что если Россия не прекратит свое "враждебное поведение" на мировой арене, американская администрация введет санкции в отношении лиц из ближайшего окружения Владимира Путина.

Об этом он сказал на слушаниях в Палате представителей Конгресса США, сообщает DW.

Он назвал действия России "неприемлемыми" и добавил, что ответственность за них должна лежать на ближнем круге Путина, который должен ожидать "издержек и последствий".

По словам Биллингсли, о том, что администрация настроена серьезно, свидетельствуют и санкции в отношении близких к Путину олигархов Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга, которые уже лишились значительной части своего состояния.

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