США ведут переговоры со странами Ближнего Востока о передаче Украине систем NASAMS — Politico 2 декабря, 04:18 Несколько стран Ближнего Востока закупили комплексы NASAMS (Фото:DW/Twitter)

Администрация президента США Джо Байдена ведет переговоры с несколькими странами Ближнего Востока по передаче Украине комплексов NASAMS.

Об этом сообщает Politico.

Генеральный директор компании-производителя систем NASAMS – Raytheon Technologies – Грег Хейс сообщил, что поставить комплексы намерены в течение следующих 3-6 месяцев

Видео дня

"На Ближнем Востоке развернуты NASAMS, и некоторые из наших союзников по НАТО и мы действительно работаем с парой стран Ближнего Востока, которые сейчас используют NASAMS, и пытаемся направить их в Украину", - заявил Хейс.

Он отметил, что перекидывание систем с Ближнего Востока в Украину займет меньше времени, чем производство новых, для чего нужно около двух лет. На Ближнем Востоке покупателями NASAMS являются Оман и Катар.

Инфографика: НВ

ЗРК NASAMS прибыли в Украину 7 ноября, сообщал министр обороны Украины Алексей Резников. По данным Пентагона, два зенитно-ракетных комплекса этого типа уже работают в Украине.

24 августа, в День независимости, Пентагон объявил о новом пакете помощи от США стоимостью почти $3 млрд, включающем еще шесть дополнительных батарей NASAMS и снаряды.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что системы ПВО NASAMS сбивают 100% крылатых ракет.