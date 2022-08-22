США выступили против полного запрета на выдачу виз россиянам 22 августа, 22:51 Флаг США (Фото:Ralphs_Fotos / pixabay)

Соединенные Штаты не поддержали инициативу президента Владимира Зеленского запретить выдачу виз всем россиянам.

Об этом сообщает Голос Америки.

В Государственном департаменте США также высказались против такого запрета.

«США не хотели бы закрывать все пути побега в безопасность для российских диссидентов или тех, кто может стать жертвами нарушений прав человека», — заявил представитель Госдепа.

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В американском дипломатическом ведомстве подчеркнули, что следует отделять действия российского правительства и его политику в Украине от российского народа.

В Госдепе также напомнили о визовых санкциях, которые США, союзники и партнеры ввели против кремлевских чиновников и тех, кто им помогает. Более пяти тысяч человек подверглись визовым ограничениям США с 24 февраля 2022 года в ответ на вторжение России в Украину.

22 августа глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выступил против запрета на въезд в ЕС для всех граждан страны-агрессора России.

Главы МИД стран ЕС обсудят запрет на выдачу виз для российских туристов в конце августа. Такие страны, как Эстония, Латвия и Финляндия, призывают ввести общеблоковый запрет на въезд россиянам из-за полномасштабного вторжения России в Украину, некоторые уже уже закрыли границы для граждан РФ. Боррель считает, что этот вопрос нужно было сначала обсудить на уровне ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что визовый запрет для граждан РФ мог бы стать одной из самых действенных мер против России.



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